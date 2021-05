Formação de Bérgamo assegurou o segundo lugar na Serie A

A Atalanta consolidou este sábado o segundo lugar da Liga italiana e assegurou uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, ao vencer por 4-3 em Génova, em jogo da 37.ª e penúltima jornada.

A formação de Bérgamo conseguiu alcançar uma vantagem confortável no primeiro tempo, chegando ao intervalo a vencer por 3-0, com golos do colombiano Duván Zapata, aos nove minutos, do ucraniano Ruslan Malinovsky, aos 26, e do alemão Robin Gosens, aos 44, antes de o usbeque Eldor Shomurodov reduzir para o Génova, aos 48 minutos.

O croata Mario Pasalic dilatou, aos 51 minutos, o resultado para a Atalanta, que, ainda assim, não se livrou de um 'susto', tendo em conta que o macedónio Goran Pandev, aos 67, de grande penalidade, e Shomurodov, aos 84, colocaram alguma incerteza no marcador.

Com este triunfo, a Atalanta, que tem o melhor registo ofensivo da Serie A, com 90 golos, segue no segundo lugar, com 78 pontos - mais três do que o AC Milan (75), terceiro, e cinco face ao Nápoles (73), quarto, ambos com menos um jogo -, e já garantiu um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada, naquela que será a terceira presença consecutiva do conjunto orientado por Gian Piero Gasperini.

Os 'nerazzurri' têm mais seis pontos do que a Juventus (72), quinta classificada e a primeira formação fora dos lugares de acesso à 'Champions', e beneficiam de vantagem no confronto direto com os 'bianconeri', que defrontam hoje o líder e campeão Inter de Milão.

Por seu lado, o Spezia assegurou a permanência na Serie A, ao impor-se por claros 4-1 na receção ao Torino, que falhou o mesmo objetivo e continua em 17.º lugar, quatro pontos acima da zona de despromoção, embora tenha um jogo em atraso.

Riccardo Saponara, M'Bala Nzola (por duas vezes) e Martin Erlic assinaram os golos do Spezia, enquanto Andrea Belotti marcou o único tento da formação de Turim.