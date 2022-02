Atalanta bate Sampdoria e regressa aos triunfos na Serie A

A Atalanta recebeu e goleou esta segunda-feira a Sampdoria, por 4-0, no encontro de encerramento da 27.ª jornada da Liga italiana, um desfecho que permitiu ao conjunto de Bérgamo regressar aos bons resultados seis jogos depois.

O triunfo ficou bem encaminhado ainda dentro dos primeiros 45 minutos do desafio, face aos remates certeiros do croata Mario Pasalic (6') e do holandês Teun Koopmeiners (29').

No segundo tempo, Koopmeiners viria a bisar no encontro, aos 61 minutos, antes do russo Aleksey Miranchuk, num bom lance individual, selar a vitória, que mantém a Atalanta, com um jogo por disputar, isolada no quinto posto, com 47 pontos, a três da Juventus, quarta colocada. Já a Sampdoria é 15.ª posicionada, com 26.

Na próxima ronda, a equipa comandada por Gian Piero Gasperini desloca-se à capital transalpina para defrontar a Roma, do português José Mourinho.