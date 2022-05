Daniel mantém a tradição e é mais um Maldini a ser campeão pelo AC Milan

O médio Daniel Maldini seguiu este domingo os passos do pai, Paolo Madini, e do avô, Cesare Maldini, ao sagrar-se campeão italiano de futebol pelo AC Milan.



Aos 20 anos, Daniel é o representante da terceira geração da família Maldini a erguer o 'scudetto', ao linhar em oito jogos na Liga italiana, num total de 143 minutos, apontando o importante golo na vitória por 2-1 no terreno do Spezia, na sexta jornada.

Daniel manteve a tradição familiar inscrevendo o apelido entre os campeões pelos 'rossoneri', 18 anos depois -- o penúltimo conquistado pelos milanenses, que só voltaram a celebrar o título em 2010/11.

Dos 19 títulos de campeão italiano conquistados pela equipa, em apenas sete (1901, 1906, 1907, 1950/51, 1967/68, 1978/79 e 2010/11) não esteve presente um Maldini no relvado.

O histórico defesa Paolo Maldini disputou mais de 900 jogos com a camisola do AC Milan e conquistou sete scudettos, juntando também, entre outros troféus, cinco Ligas dos Campeões (duas delas ainda no modelo da Taça dos Clubes Campeões Europeus). Nas 25 temporadas como sénior, Paolo Maldini, que jogava a lateral esquerdo ou central, esteve sempre ao serviço dos 'rossoneri', clube no qual cumpriu também a formação, fazendo a sua estreia na equipa principal em janeiro de 1985, com apenas 16 anos.

Mas Paolo, atual diretor técnico no clube, não foi o primeiro da família a chegar ao sucesso no AC Milan. Antes, o seu pai e avô de Daniel, Cesare Maldini, que atuava como defesa central, também já tinha conquistado quatro campeonatos pelo AC Milan, para além de uma Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Cesare Maldini, que morreu em 2016 aos 84 anos, ainda treinou os 'rossoneri', conseguindo conquistar uma Taça da Taças e uma Taça de Itália, ambas na época 1972/73, além de três títulos de campeão da Europa de sub-21 pela 'squadra azzurra', em 1992, 1994 -- batendo Portugal na final - e 1996.

Agora foi a vez de Daniel Maldini chegar ao primeiro título da sua carreira, depois de ter feito a estreia na equipa principal na época 2019/20.

Na época passada, jogou em cinco jogos no campeonato (sete em todas as competições) e este ano vai em oito jogos na Liga (10 no total), faltando ainda a sua afirmação na equipa.

Existe mais um Maldini a jogar futebol, Christian Maldini, de 25 anos, que alinha como defesa. Christian, irmão de Daniel, também começou na formação do AC Milan, mas não chegou à equipa principal, alinhando agora no Pro Sesto, terceiro escalão do futebol italiano.