Atalanta vence e cola-se à Roma de Mourinho no topo da Serie A

A Atalanta colou-se esta quinta-feira à Roma, de José Mourinho, no topo da Liga italiana de futebol, após receber e bater o Torino, por 3-1, com um hat-trick do holandês Teun Koopmeiners, no fecho da quarta jornada.



Em Bérgamo, o médio de 24 anos faturou duas vezes de grande penalidade, aos 45+3 e 84 minutos, tendo também marcado pelo meio, aos 47, com assistência do francês Soppy.

Koopmeiners leva quatro golos neste arranque da Serie A e igualou o sérvio Dusan Vlahovic (Juventus) no comando da lista dos melhores marcadores de prova.

O Torino ainda reduziu pelo croata Vlasic, aos 77 minutos, golo que deu alguma esperança de poder, pelo menos, chegar ao empate, mas acabou por sofrer a primeira derrota da época.

A Atalanta passou a somar 10 pontos e segue no topo da Serie A com a Roma, que nesta ronda bateu o Monza, por 3-0. O Torino está na oitava posição, com sete pontos.

No outro encontro do dia, o Bolonha esteve a poucos minutos da primeira vitória na prova, mas acabou por empatar na receção à Salernitana (1-1).

O austríaco Arnautovic deu vantagem à equipa da casa, aos 53 minutos, de grande penalidade, mas o senegalês Dia repôs a igualdade, aos 88.

A Salernitana termina a quarta ronda no 10.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Bolonha é 15.º com apenas dois.