Bolonha, Sampdoria e Cremonese avançam na Taça de Itália

O Bolonha bateu esta quinta-feira o Cagliari, a Sampdoria derrotou o Ascoli (do português Pedro Mendes) e a Cremonese ganhou ao Modena na segunda ronda da Taça de Itália, assegurando presença na próxima fase da competição.

Um autogolo do defesa eslovaco Obert, aos 69 minutos, foi suficiente para o Bolonha seguir para a terceira ronda, enquanto a Sampdoria só se superiorizou nos penáltis, após uma igualdade a um golo com o Ascoli no tempo regulamentar, com Pedro Mendes a titular nos visitantes (substituído aos 58 minutos).

No outro encontro do dia, a Cremonese levou a melhor sobre o Modena (4-2), após prolongamento, com o marcador a fixar um empate a duas bolas aos 90 minutos.