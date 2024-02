Atalanta soma quinta vitória consecutiva ao vencer Sassuolo e é quarto classificado

A Atalanta venceu este sábado na receção ao Sassuolo, por 3-0, em jogo da 25.ª jornada da Liga italiana, somando a quinta vitória consecutiva no campeonato, no qual segue em quarto lugar que dá acesso à 'Champions'.

A equipa de Bérgamo confirmou estar a atravessar um grande momento de forma, como o atestam as cinco vitórias consecutivas na Serie A, além de outra para a Taça, por 2-1, sobre o AC Milan, em San Siro, que lhe valeu o apuramento para as meias-finais da Taça de Itália.

Um golo do médio croata Mário Pasalic, aos 22 minutos, abriu o caminho para um triunfo tranquilo, mas tudo poderia ter sido diferente se o médio do Sassuolo Andrea Pinamonti não tivesse desperdiçado um penálti à beira do intervalo, aos 45+5, que daria o 1-1, a ser concretizado.

Na segunda parte, a Atalanta fez mais dois golos, aos 58 e 75 minutos, por dois jogadores neerlandeses, o primeiro pelo médio Teun Koopmeiners, e o segundo pelo central Mitchel Bakker, que tinha entrado um minuto antes, a render o sueco Emil Holm.

Com esta vitória, a Atalanta segue em quarto lugar, com 45 pontos, pressionada pelo Bolonha, também a fazer um grande campeonato, que segue em quinto, com 42, enquanto o seu adversário de hoje, o Sassuolo, é 17.º, primeiro lugar acima da zona de despromoção, com 20.

O Inter Milão lidera, com 63 pontos (24 jogos), seguido da Juventus, que hoje voltou a ceder pontos ao empatar 2-2 em Verona, com 54 (25), e do AC Milan, com 52 (24).