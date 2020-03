A emocionante mensagem de Gabbiadini aos habitantes de Bérgamo

Manolo Gabbiadini foi um dos primeiros jogadores da liga italiana a contrair o novo coronavírus. Praticamente recuperado da doença, o avançado da Sampdoria tem-se focado agora na sua cidade natal, Bergamo, uma das mais atingidas pela pandemia, em Itália. Nas redes sociais, o jogador, de 28 anos, deixou uma mensagem emocionante aos seus conterrâneos.





"Tu, Bergamo, és forte demais para ser derrotada. Para dobrar-te, lembra-te, foi preciso um inimigo do pior tipo, nunca antes visto, traiçoeiro, sorrateiro, invisível. Eu, que sou de Bergamo e que não esqueço as minhas origens, envio-te um abraço de incentivo, pedindo-te que te levantes. Mais forte do que antes. Porque não tenho dúvidas de que vai ser assim. Porque somos um povo de trabalhadores, que lutam e suam em silêncio, que combatem dificuldades com orgulho e dignidade, sem reclamar. Com a profunda convicção de que tudo isto valerá a pena. Bergamo continua a lutar", partilhou.