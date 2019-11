A luta de Mihajlovic contra a leucemia: «Estou cansado de chorar»

Sinisa Mihajlovic recebe apoio dos adeptos da Juventus na sua luta contra o cancro



Sinisa Mihajlovic regressou às conferências de imprensa, depois de quatro meses de luta no hospital. O técnico falou aos jornalistas no Hospital Sant'Orsola, em Bolonha, na companhia dos médicos quando foi surpreendido pelos jogadores do clube, que 'invadiram' a sala."Míster, dizer que sentimos saudades é pouco. Quisemos aqui estar hoje e todos queremos que seja feliz novamente. Este é o nosso lugar, aqui hoje, neste hospital", garantiu o capitão do Bolonha, Blerim Dzemaili, provocando as lágrimas no treinador sérvio, que enfrenta uma dura batalha frente à leucemia , tendo já cumprido duas rondas de quimioterapia e um transplante de medula. "Mas não deviam estar no treino? Estão sempre a surpreender-me, fazem de tudo para não se treinar...", gracejou Mihajlovic."Não posso ficar muito tempo numa sala com tanta gente. A última vez que falei foi em junho, quando anunciei a doença, e foram quatro meses muito difíceis. Estou cansado de chorar. Senti-me protegido, especialmente pelos adeptos do Bolonha, que me trataram como um filho", agradeceu o técnico, de 50 anos, aproveitando para falar da sua doença. "Nunca me senti como um herói, sou só um homem. A doença não se ultrapassa só com coragem. Passar quatro meses numa sala sem poder respirar ar puro não tem sido fácil. Espero poder sair como um homem melhor."Atualmente em 15º lugar na Serie A, o Bolonha não atravessa um momento fácil. "Não quero que a minha doença seja uma desculpa para o Bolonha. Espero mais deles em campo. Lutei todos os dias e fiz coisas que ninguém teria feito. Apesar de tudo, estou 'lixado' com os resultados, a atitude... havia momentos que as enfermeiras nem entravam no quarto por estar muito nervoso. A partir de agora quero que deem 200%", repreendeu Mihajlovic, que falou ainda de... Ibrahimovic. "Ouvi falar disso mas vamos ver o que acontece. Ele está interessado, se vier será por minha causa mas entendo que haja mais soluções. Ele liga-me quando tiver decidido mas neste momento está em 'stand by'."