A tatuagem de Arturo Vidal que causa polémica em Itália

Arturo Vidal trocou o Barcelona pelo Inter este verão, mas nas redes sociais percebe-se que o regresso do médio chileno a Itália não agrada a muitos adeptos transalpinos.





Se por um lado os 'tiffosi' da Juventus não gostam de o ver a representar um dos seus rivais, por outros os do Inter não apreciam o facto de o jogador ter tatuado no braço os títulos que conquistou aquando da sua passagem pela Juve.Vidal vestiu as cores dos bianconeri entre 2011 e 2015, conquistou sete títulos ao serviço do clube de Turim e gravou-os no braço direito. Ali ganhou a alcunha de 'El Guerrero'.