AC Milan anuncia contratação do defesa brasileiro Léo Duarte

O AC Milan, quinto classificado do último campeonato italiano, anunciou esta quarta-feira a contratação do futebolista brasileiro Léo Duarte, que atuava no Flamengo, tendo o defesa central assinado um contrato válido por cinco temporadas.





O jogador de 23 anos estava no Flamengo desde 2014, mas só nas duas últimas temporadas passou a ter o estatuto de titular da formação brasileira, comandada agora pelo português Jorge Jesus.Léo Duarte vai ser o 36.º jogador brasileiro da história a vestir a camisola do AC Milan e junta-se no clube italiano aos avançados portugueses Rafael Leão e André Silva.