AC Milan contrata belga Saelemaekers e anuncia regresso de Laxalt

O AC Milan anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista belga Alexis Saelemaekers por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, e o regresso do uruguaio Diego Laxalt, que estava cedido ao Torino.

O belga de 20 anos, que pode atuar na ala direita da defesa ou do meio campo, chega do Anderlecht, clube que o formou e pelo qual disputou 57 jogos nos últimos dois anos, anotando dois golos, e torna-se agora companheiro de balneário do português Rafael Leão.

Já Laxalt é um conhecido do campeonato italiano, ao qual chegou em 2013 para representar o Inter de Milão, e regressa agora aos 'rossoneri', que o contrataram na temporada passada, mas no início desta época foi emprestado ao Torino, com 18 jogos feitos até agora.