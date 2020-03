AC Milan doa 250 mil euros a fundo de emergência de combate ao coronavírus

O AC Milan informou, em comunicado emitido esta segunda-feira, que vai doar, juntamente com a Fundação Milan, 250 mil euros a um fundo de emergência de combate ao coronavírus.





Ivan Gazidis, CEO dos rossoneri, realçou que a maior prioridade do clube é "saúde e a segurança" de todos os ente-queridos e, como tal, irá estar ao dispor das equipas de emergência da região de Lombardia (AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza) de modo a ajudar as pessoas "mais vulneráveis" daquela zona de Itália."Há coisas na vida que são mais importantes do que o futebol. A certa altura, quando todos nós temos a obrigação de proteger os mais vulneráveis entre nós, devemos agir com a maior das responsabilidades e ouvir os conselhos das autoridades mais relevantes. Em nome do clube, sinto-me orgulhoso em ajudar os incríveis esforços que as equipas de emergência da nossa região com esta doação. A saúde e a segurança de todos os nossos ente-queridos é a nossa maior prioridade. Compreendemos que os nossos adeptos estejam a ultrapassar momentos difíceis. Todos nós estamos preocupados com as pessoas que mais nos são próximas e queridas e com as implicações que isto poderá ter no futuro. O Milan é mais do que apenas futebol", pode ler-se.