AC Milan renova com o treinador Stefano Pioli até junho de 2025

O AC Milan e o treinador Stefano Pioli renovaram contrato até 30 de junho de 2025, anunciou esta segunda-feira o campeão italiano de futebol, que conta com o português Rafael Leão.



"O AC Milan tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Stefano Pioli até 30 de junho de 2025. Depois de ter empreendido um caminho virtuoso, que culminou com a conquista do campeonato 2021/22, o AC Milan e Stefano Pioli continuarão juntos num projeto ambicioso que reflete os valores e a história do clube", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube 'rossoneri'.

O AC Milan renovou o contrato com o treinador que recolocou o clube no topo do futebol italiano, ao tornar a equipa campeã de Itália 11 anos depois, com um ponto de vantagem sobre o rival da mesma cidade, o Inter Milão.

Com este anúncio, do acordo entre as duas partes, foi posto um ponto final nos rumores que apontavam para a saída de Stefano Pioli no fim da época, altura em que expirava o atual contrato do técnico.

Pioli, de 57 anos, cumpre a quarta temporada no clube milanês, no qual substituiu Marco Giampaolo a meio da época de 2019/20, proveniente da Fiorentina. Antes, o antigo defesa tinha orientado clubes como Inter Milão, Lazio, Bolonha, Palermi, Chievo, Sassuolo, Piacenza, Grosseto, Parma, Modena e Salernitana.