Adeptos do Inter escrevem carta a Lukaku: «Não somos racistas e não somos fãs do Cagliari»

Domingo no jogo entre o Cagliari e o Inter, Lukaku considerou ter sido alvo de cânticos racistas , nomeadamente quando se preparava para converter o penálti que deu a vitória à equipa de Milão (2-1) . Na segunda-feira o internacional belga publicou um texto no Instagram contra a discriminação e o racismo. E, esta terça-feira, o futebolista que reforçou o plantel do Inter este verão recebeu a resposta da 'Curva Norte'.Em carta aberta, os adeptos do Inter dizem a Lukaku que não eram os fãs do Cagliari, de quem ele ouviu os cânticos, que o racismo não é um problema real em Itália, saudando mais um vez o internacional belga. "Quando dizes que o racismo é um problema que deve ser combatido em Itália, tudo o que fazes é incentivar a supressão de todos os adeptos, incluindo os seus", dizem os ultras do Inter a Lukaku, 'justificando' os atos da claque adversária: "usamos certos 'caminhos' apenas para 'ajudar a equipa' e tentar deixar os adversários nervosos não pelo racismo, mas para fazê-los errar.""RomeluEstamos a escrever-te em nome da Curva Norte, sim os mesmos que te receberam quando chegaste a Milão. Lamentamos muito que pensassem que o que aconteceu em Cagliari era racismo.Você precisa de perceber que a Itália não é como muitos outros países europeus onde o racismo é um problema REAL. Entendemos que poderia parecer isso, mas não é assim.Em Itália, usamos certos 'caminhos' apenas para 'ajudar a equipa' e tentar deixar os adversários nervosos não pelo racismo, mas para fazê-los errar.Somos uma claque multiétnica e sempre recebemos jogadores de todo o mundo, embora também tenhamos usado certas maneiras contra jogadores adversários no passado e provavelmente o faremos no futuro.Não somos racistas e não somos fãs do Cagliari.Você precisa de entender que em todos os estádios italianos as pessoas apoiam as suas equipas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão acostumadas a torcer contra os adversários não pelo racismo, mas para "ajudar as suas equipas".Por favor, veja essa atitude dos adeptos italianos como uma forma de respeito pelo facto de eles temerem o que você poderia fazer, não porque o odeiam ou são racistas.O racismo é uma coisa completamente diferente e todos os adeptos italianos sabem disso muito bem.Quando você diz que o racismo é um problema que deve ser combatido em Itália, tudo o que você faz é incentivar a supressão de todos os adeptos, incluindo os seus, e ajudar a levantar um problema que não está presente aqui ou, pelo menos, não é percebido como noutros países.Somos muito sensíveis e inclusivos com todos. Podemos garantir que entre nós existem pessoas de diferentes raças e origens que partilham essa maneira de provocar os adversários do Inter, mesmo quando estes são da mesma raça ou origem geográfica.Por favor, ajude a esclarecer o que realmente é o racismo e que os adeptos italianos não são racistas.A luta contra o VERDADEIRO racismo deve começar nas escolas que não são os estádios, os adeptos são apenas adeptos e agem de maneira diferente no estádio e na vida real.Tenha certeza de que o que eles dizem ou fazem a um adversário negro não é o que eles diriam ou fariam na vida real.Os adeptos italianos não serão perfeitos, mas, embora entendamos a frustração que certas expressões podem criar, elas não são usadas para fins discriminatórios.Mais uma vez ... BEM-VINDO ROMELU"