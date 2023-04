Adjunto da Juventus suspenso por insultar Luciano Spalletti: «Careca de merda...»

Marco Landucci foi punido com jogo de suspenso e 5 mil euros de multa na sequência do Juventus-Nápoles. Razão? O adjunto da vecchia signora insultou o treinador principal do adversário, Luciano Spalletti."Careca de merda, vou-te comer o coração", terá dito Landucci, após o final do encontro em Turim ganhou com golo do líder da Serie A, já nos descontos (0-1). O jornal 'La Stampa' revela que tudo foi visto de perto pelas autoridades, perto dos balneários, e que Spalletti não reagiu ao insulto apesar de "os dois se terem encontrado a cerca de um metro de distância um do outro".As coimas impostas à Juve não ficam por aqui. A formação orientada por Massimiliano Allegri vai ainda ser obrigada a desembolsar 15 mil euros por "gritos ofensivos ao árbitro" e "gritos insultuosos contra os adeptos da equipa adversária".