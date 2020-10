Adrien fechado na Sampdoria

Adrien Silva tem finalmente o futuro resolvido e a carreira do jogador passa agora pela Serie A. O internacional português, de 31 anos, irá representar a Sampdoria, após deixar o Leicester, um cenário que acabou por ser confirmado pelo presidente da formação italiana, Massimo Ferrero.

"[Adrien] Está a chegar a Itália. Esta tarde já vai estar cá. O Ranieri [treinador da Sampdoria] ficou feliz e, se ele está feliz, o Ferrero também fica contente", assumiu ontem o líder do emblema genovês ao ‘Calciomercato’, deixando elogios ao médio luso: "É um campeão!"

Ora, Adrien tem mais um ano de contrato com o Leicester, mas a imprensa italiana garante que o médio terá rescindido com os foxes, o que lhe permite rumar à Sampdoria. O ex-Sporting terá chegado ontem a Génova, onde irá realizar os testes médicos, antes de assinar pela Samp. De acordo com o ‘Corriere dello Sport’, Adrien tem à sua espera um contrato de duas temporadas na Sampdoria e irá auferir um milhão de euros por época no clube.

Estreia a vencer na liga

Após duas derrotas no arranque da liga, a Sampdoria alcançou ontem a primeira vitória na prova. Um golo de chapéu de Verre deu o triunfo (2-1) à formação de Ranieri na visita à Fiorentina.