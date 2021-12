Adrien Silva ajuda Sampdoria a vencer dérbi com o Génova

A Sampdoria regressou esta sexta-feira aos triunfos na Liga italiana, no encontro inaugural da 17.ª jornada, após bater no dérbi da cidade o rival Génova (3-1), que já leva 14 jogos sem vencer na prova.

No Estádio Luigi Ferraris, a Samp, com o internacional português Adrien Silva no onze, garantiu os três pontos graças a um bis do avançado Gabbiadini, aos 7 e 67 minutos, e a outro tento, pelo meio, marcado por Francesco Caputo (49'). Na reta final do desafio, Mattia Destro, que tinha começado entre os suplentes, anotou o tento de honra do Génova, aos 78'.

Depois de dois desaires seguidos, contra Fiorentina e Lazio, ambos por 3-1, a Sampdoria sobe ao 14.º posto, contabilizando 18 pontos, enquanto o Génova, 19.º, com 10, permanece em zona perigosa da tabela liderada pelo AC Milan (38).