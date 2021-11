Adrien Silva, 'o professor' para os italianos: a história da alcunha que nasceu no Sporting

Adrien Silva, jogador da Sampdoria, está em grande destaque na revista 'Sportsweek', publicação italiana de desporto e lifestyle, numa reportagem inspirada na palavra maestro, professor em italiano. E essa alcunha foi um dos temas de conversa e como o português assumiu essa função no Sporting, clube onde atingiu o estatuto de capitão."Quem começou foram os jornalistas, depois os companheiros de equipa, depois foi a família e os adeptos. Fui considerado um líder e eu sabia que o era. Talvez tenha sido devido ao papel, à braçadeira do capitão, o meupapel principal não era apenas no terreno, mas também fora dele. As pessoas não veem esta parte do trabalho, mas para mim é o mais importante. Rigor: no treino, nos horários, na nutrição e no descanso. Estas coisas são importantes para depois estar concentrado e presente no campo. O risco, caso não se façam essas coisas, é chegar atrasado à bola, perder um duelo com o adversário, não ajudar um colega de equipa…", explicou Adrien Silva.