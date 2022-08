Agente de Osimhen garante que "não há nenhuma troca" com Cristiano Ronaldo

Victor Osimhen vai ficar no Nápoles. A garantia é do agente do avançado nigeriano, de 23 anos, que está no emblema transalpino desde 2020 e com vários golos para amostra. Roberto Calenda usou as redes sociais para colocar um ponto final no rumor que envolvia uma troca com Cristiano Ronaldo, segundo o 'AS'."Não existe qualquer negociação a decorrer, não há nenhuma troca. Victor Osimhen é jogador do Nápoles e quer jogar a Liga dos Campeões com o seu Nápoles depois de ter conquistado essa presença em campo com orgulho, juntamente com o treinador e os companheiros de equipa", frisou o empresário pela conta de Twitter.