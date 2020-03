Agnelli e os efeitos do coronavírus: «Clubes enfrentam ameaça à sua existência»

Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes (ECA), traça uma cenário dramático para o futebol, face à pandemia da Covid-19





"Nós, como dirigentes, somos responsáveis por garantir a sustentatibilidade e bem-estar dos clubes que gerimos e que neste momento enfrentam uma ameaça real à sua existência. Como tudo está parado, não existem receitas para pagar aos nossos jogadores, funcionários e para fazer face a outros custos operacionais, Ninguém está imune e o tempo é essencial. Atender às nossas preocupações é o maior desafio que a nossa indústria já enfrentou", escreveu Agnelli numa carta dirigida aos clubes e à qual a Reuters teve acesso.Na missiva, o dirigente italiano revela negociações com a UEFA. "As discussões são muito ativas até para percebermos como será a abordagem da UEFA sobre o licenciamento e mecanismo de fairplay financeiro com esta crise inesperada."