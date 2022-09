Ainda o golo anulado à Juventus: VAR não teve acesso a todas as imagens

O golo anulado à Juventus nos minutos finais do jogo com a Salernitana é um dos assuntos do dia em Itália, mas ao que parece... a culpa afinal não foi do VAR. Pelo menos é isso que defende a Associação de Árbitros Italiana, que em comunicado explicou que em momento algum o vídeo que circula nas redes sociais foi colocado à disposição de quem analisava os lances do encontro em questão."Relativamente ao jogo entre Juventus e Salernitana, em relação ao vídeo que foi lançado na internet, o comité técnico viu todas as imagens que foram disponibilizadas pelo VAR para esse jogo e não encontrou nenhum vídeo que corresponda a esse em questão. Questionámos a empresa tecnológica que disponibiliza as imagens para o VAR sobre se essa câmara, definida como tática, teria sido disponibilizada para o VAR do jogo. A resposta foi negativa e, por isso, não podia ter sido utilizada pelos árbitros. Com isto esperamos ter escalrecido todos em relação a este incidente", pode ler-se no comunicado emitido pela Associação de Árbitros Italiana.