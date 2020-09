Aleksandar Kolarov oficializado como reforço do Inter

Aleksandar Kolarov foi oficializado esta terça-feira como reforço do Inter Milão. O anúncio foi feito pelos nerazzurri nas redes sociais, com o internacional sérvio a assinar um contrato válido por uma temporada, com outra de opção.





Proveniente da Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, Kolarov avança para o terceiro clube em Itália, depois de ter representado também a Lazio entre 2007 e 2010.Formado no Estrela Vermelha, o defesa de 34 anos alinhou também durante sete temporadas consecutivas ao serviço do Man. City, pelo qual conquistou dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.