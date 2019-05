Allegri atiça Ronaldo: «Ronaldo vai querer marcar um golo ainda melhor do que o de Messi»

No dérbi que marca o 70º aniversário do falecimento de 18 futebolistas do Gran Torino no acidente aéreo de Superga, Cristiano Ronaldo vai ter algo a dizer. Pelo menos é o que Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, perspetiva sobre o duelo com o rival da cidade. Muitos ficaram perplexos com o show de Messi frente ao Liverpool, na Champions, mas Allegri acredita que CR7 pode fazer melhor do que Leo.

"Cristiano Ronaldo vai querer voltar a ser superior a Lionel Messi e marcar um golo ainda melhor", começa por dizer o técnico italiano antes do ‘derby della Mole’, colocando os dois avançados num nível inalcançável. "Não sei o quão longe ainda podem ir, mas vai ser difícil igualá-los", sublinha.

No embate da primeira volta entre os rivais de Turim, Ronaldo foi decisivo ao apontar o único golo da partida, de penálti, e Allegri espera que o português volte a ter motivos para sorrir, alargando o bonito historial em dérbis. "Este tipo de jogos é um estímulo para ele. Até porque ele tem a meta de ser o melhor marcador da liga [tem menos três golos que do o artilheiro Quagliarella]", refere.

O próprio Ronaldo revela, em entrevista ao ‘Icon’ - um suplemento do jornal ‘El País’ -, que gostou logo do clube. "Na Juve adaptei-me perfeitamente. Viram que não sou um gabarolas. A primeira coisa que faço é ser eu. A minha ética de trabalho é sempre a mesma. Se o dono de uma empresa chega e começa a arrasar toda a gente, as pessoas não o veem como líder. Dirão: ‘Este é o meu chefe, mas não me trata bem’. Deves ser humilde e aprender que não sabes tudo", diz, admitindo enveredar pela carreira de treinador após pendurar as botas. "Não descarto isso", assume.

Baixas na Signora

A Juve não terá hoje um jogo fácil, pois o Torino chega de um triunfo sobre o Milan e está a três pontos do 4º lugar, que dá acesso à Champions. Allegri não conta com Dybala, Mandzukic, Douglas Costa e Alex Sandro (lesionados), mas só pensa na vitória: "Sei que iremos fazer um bom jogo!"