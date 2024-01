Allegri coloca pressão no Inter

Max Allegri atira a pressão para o lado do Inter, o grande rival da Juventus na luta pelo título. “A diferença entre nós e eles? O Inter é uma equipa construída para conquistar o scudetto. Nós iniciámos um novo caminho e só estamos focados em percorrê-lo. Não estamos obcecados com o título. Damos o máximo porque somos a Juve, claro. Porém, o futebol não acaba em maio. A Juve terá um futuro importante nos próximos cinco anos”, diz o técnico da vecchia signora. A vice-líder Juve recebe hoje o Sassuolo no encerramento da 20ª jornada da Serie A e se vencer reduz a distância para o Inter, que comanda a prova com 5 pontos (51/46) de vantagem.