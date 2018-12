Allegri: «Em Itália perdemos a educação e o respeito»

Os insultos racistas dos adeptos do Inter a Kalidou Koulibaly, jogador do Nápoles, já geraram reações em vários quadrantes e o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, também lamentou a situação."Em Itália infelizmente perdemos a educação e o respeito, isto não é apenas uma questão do futebol. Para contornarmos isto temos de chegar às escolas. Por outro lado, as nossas palavras são importantes, temos de ser inteligentes e evitar este clima de exasperação crescente", frisou Allegri, na antevisão da partida deste sábado, com a Sampdoria.No entanto, contrariamente ao que foi sugerido por Carlo Ancelotti, que o árbitro deveria ter parado o jogo, Allegri lembra "que apenas as autoridades o podem fazer".O Intermas o treinador dos bianconeri não acredita que esse facto vá resolver o problema. "Se tomaram essa decisão é porque trata da mais acertada. Mas o problema será resolvido apenas momentaneamente, para o resolver de vez são necessárias medidas preventivas, que não dependem apenas de mim, do Gattuso ou do Ancelotti."Allegri confirmou, por outro lado, o regresso de Cristiano Ronaldo ao onze e abordou ainda o alegado interesse do Manchester United no seus serviços. "Tenho contrato com a Juventus e estou feliz aqui. Estamos a fazer um grande trabalho, juntamente com os nossos adeptos. Temos muitos jogos para ganhar até ao final da época, falta muito até junho. O futebol italiano é fascinante e não estou cansado dele. Quero ficar cá e melhorá-lo ainda mais."