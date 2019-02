Allegri: «Icardi na Juventus?No verão prefiro estar na praia»

Icardi continua a dominar as atenções em Itália. De acordo com o ‘Calciomercato’, Javier Zanetti, diretor do Inter, terá recebido um telefonema de Andrea Agnelli, CEO da Juventus, sobre uma possível transferência do avançado para Turim, no próximo verão. Uma oportunidade de negócio que surge na sequência da novela que envolve o argentino e os nerazzurri. Ontem, após o triunfo (3-0) sobre o Frosinone, Allegri reagiu à possibilidade: “Sobre o Icardi vir para cá? Não sei o que seja sobre o mercado. No Verão, prefiro estar na praia.”

De acordo com o ‘Corriere della Sera’, Icardi manteve ontem uma conversa com Luciano Spalletti, no centro de estágios do Inter, durante cerca de 15 minutos, e, depois, voltou às mensagens no Instagram. “Confunde-os com o teu silêncio, surpreende-os com as tuas ações”, escreveu, numa altura em que tem estado em tratamentos. A lesão de Icardi é encarada pela estrutura do Inter como ‘diplomática’, na sequência dos problemas que envolvem o avançado que, depois de ter sido afastado do cargo de capitão, s e recusou a viajar com a equipa para a Áustria, para defrontar o Rapid. A influência da mulher, Wanda Nara, no processo de renovação também é um foco de instabilidade.