Allegri: «O Benfica ainda não perdeu? Talvez seja o momento certo»

Massimiliano Allegri antecipou a visita a Lisboa, na terça-feira, para medir forças com o Benfica, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador da Juventus garantiu aos jornalistas que será uma boa altura para derrotas as águias, depois do desaire em Turim, na segunda ronda da liga milionária."O Benfica ainda não perdeu? Talvez seja o momento certo", garantiu após o triunfo robusto (4-0) sobre o Empoli, a segunda vitória seguida dos italianos que passaram por uma má fase no arranque de 2022/23.Allegri não se dá por vencido na Europa, numa altura em que a Juventus figura no terceiro lugar do grupo. "Sabemos que será uma partida difícil e muito importante para nós. O Benfica é forte, podemos ir a Lisboa ganhar se fizermos o jogo correto. Estamos confiantes até porque ainda não estamos fora da Liga dos Campeões nem da Liga Europa", garantiu, dando conta da "importância de ter pela primeira vez duas vitórias seguidas no campeonato".