Allegri: «Ronaldo fisicamente está apto, os testes são bons»

A Juventus regressa aos relvados já esta quarta-feira, na Taça de Itália, frente à Atalanta, mas Massimiliano Allegri ainda não sabe quando Cristiano Ronaldo vai descansar."Vamos ver. Vou falar com Ronaldo hoje, mas ele está bem. Fisicamente está apto, os testes são bons. Ao nível de intensidade, a época até está a ser mais longa aqui, porque no ano passado o Real Madrid só começou a jogar em dezembro, quando já estava a 20 pontos do Barcelona. Digamos que tiveram umas férias mais longas...", disse o treinador dos campeões italianos.O técnico foi também confrontado com a proximidade do jogo com o Atlético Madrid, para a Liga dos Campeões, e com o facto de a sua equipa ser considerada favorita a uma vitória na prova "As pessoas falam, mas não somos favoritos a ganhar a Champions. É preciso sorte, não se pode cometer erros, não é como o campeonato, onde podes falhar num jogo em 38. Isso não pode suceder nem na Champions, nem amanhã."