Ambrosini recorda o dia em que antigo defesa do Sporting partiu uma costela a Ibrahimovic

Massimo Ambrosini, antigo médio italiano que jogou durante quase duas décadas no Milan, recordou numa entrevista à Sky Sports um episódio ocorrido em 2010/11, uma cena de pancadaria épica a envolver Zlatan Ibrahimovic e o defesa norte-americano Oguchi Onyewu, que depois viria a jogar no Sporting.





O antigo capitão dos rossoneri lembrou que tanto o avançado sueco como Onyewu eram muito altos (mais de 1,90 metros), fortes e que se provocavam mutuamente nos treinos.Mas um dia a coisa correu mal e os dois pegaram-se a sério. "Tentei separá-los, mas era como tentar abrir uma porta fechada de um carro com as mãos. Nem conseguia mexer-lhes", contou Ambrosini."Só depois de algum tempo percebi que o Gattuso já estava lá no meio", recordou Ambrosini entre risos, contando que mesmo com a intervenção dos colegas ninguém conseguiu evitar que Onyewu partisse uma costela ao sueco com um soco.A cena só terminou quando o treinador Massimiliano Allegri entrou em campo e ordenou-lhes que parassem e pedissem desculpa.