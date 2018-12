Ancelotti denuncia racismo contra Koulibaly: «Da próxima paramos o jogo»

Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, queixou-se de que Koulibaly foi alvo de insultos racistas no jogo desta quarta-feira com o Inter. O jogador acabou por ser expulso, algo que o seu treinador vê como uma consequência da pressão a que foi sujeito."Havia um ambiente estranho. Pedimos três vezes para suspenderem o jogo, houve três intervenções do speaker", começou por dizer Ancelotti."Com certeza que o Koulibaly estava irritado. Normalmente é muito calmo e profissional, mas teve de ouvir gritos de macaco durante o jogo. Pedimos três vezes para fazerem alguma coisa, mas o jogo continuou. Estão sempre a dizer que o jogo pode ser suspenso, mas quando? Só após quatro ou cinco alertas? Talvez tenhamos de agir pelas nossas próprias mãos e pararmos o jogo na próxima vez. Provavelmente vão fazer-nos perder o jogo, mas estamos prontos para isso. Isto não é bom para o futebol italiano", referiu no final do jogo.Recorde-se que o Inter acabou por vencer com um golo nos descontos.