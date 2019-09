Ancelotti lamenta atraso nas obras do estádio do Nápoles e explode: «Onde vamos equipar-nos?»

Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, afirmou estar "indignado" com a autarquia pelo incumprimento dos prazos para a requalificação dos balneários do Estádio San Paolo. Em comunicado, o técnico lamentou os atrasos e questionou como é que os seus jogadores poderão utilizar aquelas instalações nos próximos compromissos."Vi as condições dos balneários do San Paolo. Não há palavras. Aceitei o pedido da direção para jogar os dois primeiros jogos fora de casa, para permitir que os trabalhos fossem concluídos, como prometido. Dois meses dá para fazer uma casa e eles não conseguiram remodelar os balneários! Onde vamos equipar-nos para o jogo contra a Sampdoria e o Liverpool? Estou indignado", explicou o técnico, num comunicado divulgado pelo clube."Como foram capazes de desconsiderar os compromissos assumidos? Vejo um desprezo pela equipa da cidade", concluiu Ancelotti.Recorde-se que a requalificação do estádio foi uma das medidas tomadas pelo Nápoles para atrair mais adeptos e contrariar a queda no número de sócios . O clube napolitano defronta a Sampdoria no próximo sábado e o Liverpool na terça-feira seguinte.