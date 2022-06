Antigo jogador do Torino encontrado morto no carro

Akeem Omolade, de 39 anos, foi encontrado morto no carro esta segunda-feira. O antigo jogador nigeriano, que passou pelo Torino, foi encontrado inconsciente pelos serviços de emergência dentro de um Peugeot em Palermo, Itália, segundo o 'The Sun'.A família de Omolade deu conta de que o ex-avançado já tinha relatado ter dores na perna. As investigações iniciais descobriram que Omolade não sofreu nenhum ferimento externo.Para além do Torino, Omolade representou ainda Treviso, Novara, Biellese, Reggiana, Gela, Barletta, Vibonese, Ribera, Mazara e Borgata Terrenove, este último emblema no qual pendurou as chuteiras em 2015.O Torino já reagiu à morte do antigo jogador com uma mensagem nas redes socias. "O presidente Urbano Cairo e todo o Torino Football Club compartilham de coração a dor da família Omolade pela morte de Akeem Omolade, ex-jogador dos granata. Chegou ao Toro vindo de Treviso, Omolade jogou primeiro na equipa da Primavera e depois na equipa principal, tendo-se estreado na Serie A com a granada a 2 de fevereiro de 2003 frente ao Inter. Aos seus entes queridos e muitos amigos as nossas condolências", pode ler-se.