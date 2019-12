Antonio Cassano: «Ronaldo tem um grande problema com Sarri»

Antonio Cassano, antigo avançado italiano, considera que Cristiano Ronaldo "tem um grande problema" com Maurizio Sarri, na sequência dos episódios polémicos das últimas semanas entre o goleador português e o técnico da Juventus.No dia em que a Vecchia Signora perdeu a liderança do campeonato após o empate (2-2) na receção ao Sassuolo , Antonio Cassano abordou a relação entre Ronaldo e Sarri no programa Tiki Taka, da Mediaset."Acho que Ronaldo tem um grande problema com Sarri. Tudo começou com as substituições em dois jogos consecutivos e isso é algo que irrita qualquer jogador. Na minha opinião, há ali um problema e a Juventus faz bem em manter-se discreta perante o caso", analisou o antigo internacional transalpino.No mesmo programa, o antigo jogador de clubes como Roma, Real Madrid e Sampdoria, que terminou a carreira em 2018 , comentou o frango de Buffon no jogo com o Sassuolo para defender o experiente guarda-redes da Juve."Buffon continua a ser melhor opção do que Szczesny e é preciso dizer que, antes do erro, há um outro grande erro de De Ligt", justificou.