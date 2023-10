Antonio Conte recorda o dia em que desafiou Mourinho: «Nunca se esqueçam que venho da rua»

Antonio Conte falou de José Mourinho numa entrevista à Rai que só será emitida esta terça-feira, mas a imprensa italiana já teve acesso a alguns excertos. O treinador transapino, que está desempregado desde que deixou o Tottenham este ano, tem sido apontado aos bancos da Roma, onde trabalha o técnico português, e do Nápoles, mas Conte explica que não gosta de entrar nos clubes a meio da época."São dois clubes que gostaria de treinar, pela paixão dos seus adeptos. Espero um dia ter a oportunidade de viver essa experiência", admitiu Conte, de 54 anos, que já terá sido, inclusivamente, contactado pelo presidente do Nápoles para render Rudi Garcia. "Não gosto de aceitar convites a meio da época porque há situações que foram criadas antes da minha chegada."O treinador foi também confrontado com os conflitos que teve com José Mourinho em Inglaterra, quando treinava o Chelsea, e contou que um dia disse ao treinador português (que estava no Manchester United) "encontramo-nos no meu escritório". Quando o jornalista pediu mais detalhes sobre o sucedido, Conte disse apenas: "Eu venho das ruas, nunca se esqueçam disso."