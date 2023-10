Apostas podem tramar Bonucci: sabia do vício de Fagioli... e não denunciou

Leonardo Bonucci poderá estar envolvido no escândalo de apostas ilegais que tem abalado o futebol italiano. De acordo com o 'La Repubblica', o central de 36 anos do Union Berlim, rival do Sp. Braga na Champions, sabia do vício de Fagioli, médio da Juventus implicado, tendo trocado mensagens com o ex-colega de equipa.Ainda que não esteja envolvido de forma direta, poderá ser punido segundo a lei italiana com uma suspensão de 6 meses por não ter denunciado o caso.