Aqui está o álbum musical de... Rafael Leão

É uma das formas mais originais de apresentar uma entrevista que vimos nos últimos tempos. A DAZN Itália esteve à conversa com o avançado português Rafael Leão e o lançamento do registo, que chega às redes a 3 de março, foi mostrado ao mundo como se fosse um álbum musical.

Recorde-se que o jogador do Milan já se aventurou no universo da música, tendo lançado algumas músicas rap e participado em projetos com amigos do meio.