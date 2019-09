Arquitetos que projetaram Estádio da Luz na frente por San Siro

A norte-americana Populous, empresa responsável pelos projetos de vários recintos internacionais de topo, entre os quais o Estádio da Luz e o Estádio Algarve, é uma das duas candidatas a projetar o novo Estádio de San Siro, segundo revela esta quinta-feira a 'Gazzetta Dello Sport'.





De acordo com aquela publicação, a Populous, que também projetou Wembley e White Hart Lane, deverá apresentar o seu projeto ainda este mês, surgindo por agora como grande favorita a vencer esta 'luta', à frente da Progetto CMR, a outra candidata a desenhar o novo recinto do AC Milan e Inter Milão.De notar que a ideia de ambos os clubes passa pela construção de um estádio com lotação para 60 mil espectadores, num investimento global aproximado de 1.200 milhões de euros, completamente financiado pelos clubes (e dividido em metade iguais por ambos). O plano será ter o novo estádio pronto em 2023.