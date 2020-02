Arsenal vai observar Bryan Cristante

O Arsenal fixou a atenção no médio italiano Bryan Cristante, da Roma, e terá emissários no duelo entre a turma romana e o Lecce no próximo domingo, de forma a observar ‘in loco’ o jogador que já passou pelo Benfica.

O jogador de 24 anos tem cimentado a sua posição no emblema romano e agora surge este interesse do Arsenal, que poderá avançar para negociações visando uma transferência no final da presente temporada.