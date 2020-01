As condições do regresso de Ibrahimovic ao Milan

Zlatan Ibrahimovic vai ser em breve anunciado pelo Milan. O avançado sueco, de 38 anos, tem tudo acertado para voltar ao clube onde jogou entre 2010 e 2012 e a 'Gazzetta dello Sport' revela as condições do contrato que o jogador vai assinar.





Três milhões e meio de euros é quando vai auferir por 6 meses de contrato, segundo aquela publicação. Mas Zlatan pode até conseguir o prolongamento do vínculo se cumprir determinados objetivos.De facto, se fizer um determinado número de golos e assistências em San Siro até junho, o sueco conseguirá a renovação automática por mais uma temporada.Ibrahimovic - que terminou contrato com os LA Galaxy, na MLS, e é um jogador livre - conhece bem o campeonato italiano, pois para além do Milan jogou também na Juventus, entre 2004 e 2006, e no Inter, entre 2006 e 2009. No 'Calcio' foi quatro vezes campeão, tendo ganho ainda cinco Supertaças italianas.Nas últimas horas o jogador publicou uma fotografia nas 'stories' do Instagram em que aparece com os olhos vermelhos (as cores do Milan), dando a entender que o anúncio está para breve.