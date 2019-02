As 'prendas' que a Juventus quer oferecer a Cristiano Ronaldo

A 1.ª página do 'Tuttosport' A 1.ª página do 'Tuttosport'

Mensagem de Dolores para Ronaldo deixou fãs confusos



Mensagem de Dolores para Ronaldo deixou fãs confusos

Segundo a mesma publicação, os bianconeri estarão a postos para iniciar negociações com Florentino Pérez, no sentido de garantir os três antigos companheiros do craque português.James Rodríguez está emprestado pelos merengues ao Bayern Munique, mas não tem sido muito utilizado pelo treinador dos bávaros, por isso é pouco provável que o clube alemão acione a opção de compra.Marcelo, grande amigo de Cristiano Ronaldo, perdeu protagonismo nos blancos com a chegada de Solari e, segundo o 'Tuttosport', teria sido o próprio Ronaldo a pedir a sua contratação.Já Isco passa por conhecidos problemas com o treinador Santiago Solari, que o tem deixado consecutivamente no banco ou até mesmo fora das convocatórias. Escreve o 'Tuttosport' que o espanhol procura soluções para a sua carreira e que a Juventus estará interessada nos seus serviços, sobretudo se se concretizar a saída de Paulo Dybala.