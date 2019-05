Assim ficou a corrida pelo 'Capocannoniere' após Ronaldo marcar um golo 'redondo'

Cristiano Ronaldo marcou, diante do Torino, o 602.º golo por clubes (Sporting, Man. United, Real Madrid e Juventus) e, simultaneamente, o centésimo obtido de cabeça. No dérbi de Turim, o internacional português subiu bem alto para fazer a igualdade para a sua equipa, já na parte final do encontro ( 1-1 ).Com a Juve já campeã, CR7 luta por ser o melhor marcador da Serie A (vulgo Capocannoniere) na época de estreia em Itália, tendo esta sexta-feira chegado aos 21 golos na competição. À sua frente está apenas Fabio Quagliarella (Sampdoria), que tem mais dois. Seguem-se Krzysztof Piatek (AC Milan) e Duván Zapata (Atalanta), ambos com 21, sendo que todos eles não entraram ainda em campo nesta jornada.Contabilizando todas as competições, Ronaldo tem 28 tiros certeiros esta temporada, num total de 41 jogos oficiais pelos bianconeri.