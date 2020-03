Associação italiana denuncia que clubes estão a convocar jogadores para treinar: «Vivem em Marte»

A Associação de Futebolistas de Itália emitiu um nota dando conta que há clubes no país a convocar atletas para treinos ou até mesmo para medir a temperatura corporal.





"Estamos indignados por verificar um comportamento imprudente, fora do contexto nacional e internacional. Alguns clubes insistem em convocar os atletas para treinos em pequenos grupos ou, pior, para controlo da temperatura", explica a associação. Segundo a agência noticiosa Ansa, trata-se clubes da Serie B (2.ª divisão).Mas a associação não fica por aqui: "Hoje em Itália ainda há clubes de futebol que ou são vergonhosamente irresponsáveis, vivem em Marte ou não têm dignidade nenhuma. Se convocam os jogadores pelo único motivo de verificar se estão com febre, fazendo-os sair de casa, encontrar outras pessoas, frequentar outros ambientes para obter dados que podem ser facilmente comunicados pelo telefone, trata-se de um ato vergonhoso para com outras pessoas que são forçadas a sair de casa e a trabalhar para que todos possamos ter um mínimo de serviços necessários."Recorde-se que Itália é o país da Europa mais afetado com a epidemia do novo coronavírus.