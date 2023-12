Atalanta bate Salenitarna e destrona Roma de Mourinho do 7.º lugar da Serie A

A Atalanta deu esta segunda-feira a volta à lanterna-vermelha Salernitana para vencer por 4-1, no encerramento da 16.ª jornada da Liga italiana de futebol, destronando a Roma de José Mourinho do sétimo lugar.

Aos 10 minutos, após um livre distante da área, o central Lorenzo Pirola antecipou-se à estática defesa local e cabeceou para o golo que adiantou os visitantes, no seu único remate no primeiro tempo.

A Atalanta voltou do descanso determinada a dar a volta e precisou de apenas sete minutos para o conseguir, igualando aos 47 num forte pontapé do colombiano Luis Muriel à entrada da área, após alívio da defesa na sequência de um livre.

Aos 52 minutos, Muriel começou o lance na direita até a bola chegar ao croata Mario Pasalic, que atirou vitorioso, entre as pernas de um contrário.

Aos 83 minutos, um roubo de bola resultou em ataque rápido concluído pelo belga Charles De Ketelaere, antes de o russo Aleksey Miranchuk encostar, aos 90, para o definitivo 4-1.

Com este resultado, a Atalanta subiu ao sétimo posto - aproveitou a derrota da Roma 2-0 em Bolonha -, com 26 pontos, mais um do que a Roma e a um de Nápoles e Fiorentina, com 27, e a dois do Bolonha, com 28, quarto classificado, a derradeira posição para a Champions.

Com a terceira derrota consecutiva, a Salenitarna continua em último lugar, com apenas oito pontos, a cinco do 17.º que garante a permanência.

O Inter lidera o campeonato com 41 pontos, mais quatro do que a Juventus, com 37, e nove do que o rival AC Milan, com 32.