Atalanta é supreendida pelo Lecce em casa

A Atalanta atrasou-se este domingo na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, ao ser surpreendida em casa pelo Lecce, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O gambiano Assan Ceesay, logo aos quatro minutos, e o francês Alexis Blin, aos 74, marcaram os tentos dos visitantes, antes de o dinamarquês Rasmus Hojlund reduzir para o conjunto de Bérgamo, aos 87.

Esta foi a segunda derrota da Atalanta nos últimos três jogos, que mantém o conjunto orientado por Gian Piero Gasperini no quinto posto da Serie A, com 41 pontos, os mesmos do quarto colocado, a Roma, de José Mourinho, que hoje visita o Verona.

Contudo, a Atalanta pode perder a posição para a Lazio, caso os laziali, em sexto, com 39 pontos, vençam hoje no campo da Salernitana, enquanto o Lecce subiu ao 13.º lugar, com 27 pontos.