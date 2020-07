Atalanta empata frente ao Hellas Verona e tem terceiro lugar em risco

A Atalanta empatou este sábado à tarde no terreno do Hellas Verona (1-1) em jogo da 34.ª jornada da Serie A, resultado que coloca em risco a continuidade da formação de Bérgamo no 3.º lugar do campeonato no final desta ronda.





Os golos só surgiram na segunda parte. Duvan Zapata, aos 50 minutos, ainda deu vantagem à formação de Gasperini, mas Pessina, à passagem do minuto 59, repôs a igualdade a favor do Hellas Verona, que contou com Miguel Veloso no onze.Com este resultado, a Atalanta iguala, provisoriamente, o Inter (-1 jogo) com 71 pontos, tendo dois pontos de vantagem sobre a Lazio, que ocupa o 4.º posto mas que ainda vai jogar no terreno da Juventus, na próxima segunda-feira. Já o Hellas é 9.º classificado com 45.