Atalanta garante Liga dos Campeões e acaba como melhor ataque da Serie A

A Atalanta confirmou o estatuto de equipa sensação da Serie A, ao terminar o campeonato transalpino no terceiro posto, com os mesmos pontos do Inter Milão, equipa com a qual rumará na próxima temporada à Liga dos Campeões (juntamente com a campeã Juventus e o vicecampeão Nápoles).Este domingo, a depender apenas de si para garantir um histórico lugar no pódio, a equipa de Bergamo até começou a perder diante do Sassuolo , em face do golo de Domenico Berardi (19'), mas acabaria por conseguir a reviravolta, assinada com tentos de Duvan Zapata (35'), Alejandro Gómez (53') e Mario Pasalic (65') - pelo meio o Sassuolo ficou reduzido a nove elementos, pelas expulsões de Berardi e Magnanelli. Uma vitória por três golos que permitiu à Atalanta chegar aos 77 golos, um registo que a torna como a formação mais goleadora da presente edição da Serie A (mais 3 do que o Nápoles e 7 do que a Juventus).À mesma hora, mas em Milão, o Inter também passou por apuros para superar o Empoli e garantir o seu passaporte milionário, vencendo por 2-1 numa noite de muita emoção. Com João Mário e Cédric Soares sentados os 90 minutos no banco, os milaneses venceram com golos de Keita Baldé (51') e Radja Nainggolan (81') e cumpriram a sua missão.À espreita de um eventual deslize dos 'companheiros' de cidade, o AC Milan fez a sua parte e venceu o SPAL por 3-2 , numa vitória na qual Franck Kessié foi figura, ao assinar dois golos (23' e 66')