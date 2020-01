Atalanta deu 'chapa 5' ao Milan e sobe ao quinto lugar

A Atalanta recebeu este domingo o AC Milan e goleou os rossoneri por cinco bolas a zero em partida da 17.ª jornada, regressando assim aos triunfos no campeonato italiano e ascendendo ao quinto lugar da tabela.

Em Bérgamo, a equipa de Gian Piero Gasperini ganhou vantagem logo aos 10 minutos com um golo de Papu Gómez e o 1-0 manteve-se até ao intervelo. Na 2.ª parte, a Atalanta 'castigou' o conjunto orientado por Stefano Pioli com quatro golos: Pasalic marcou aos 61 minutos, Ilicic bisou aos 63' e 7' e Muriel, aos 84', fechou as contas da goleada.

Com este resultado, a Atalanta passa a somar 31 pontos e fica a 4 da Roma de Paulo Fonseca, 4.ª classificada. Já os milanenses registaram o segundo jogo consecutivo sem vencer e ocupam de forma provisória o 10.º posto, com 21 pontos, mas podem ser ultrapassados por três concorrentes até ao fecho da jornada.