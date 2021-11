Atalanta goleia Spezia e consolida 4.ª posição na Serie A

A Atalanta consolidou este sábado o quarto lugar da Serie A, ao operar a reviravolta sobre o Spezia e vencer por expressivos 5-2, no encontro que abriu a 13.ª jornada da prova.

Em Bérgamo, os visitantes colocaram-se na frente aos 11 minutos, através do angolano M'Bala Nzola, só que a formação comandada por Gian Piero Gasperini deu a volta ainda no primeiro tempo, com dois tentos do croata Mario Pasalic, aos 18' e 41', e um do colombiano Duván Zapata, aos 38', de grande penalidade.

Na segunda parte, o também internacional cafetero Luis Muriel, aos 83', e o ucraniano Ruslan Malinovsky, aos 89', consumaram a mão cheia para a Atalanta, antes de Nzola bisar e reduzir para o 16.º classificado, aos 90'+1.

O conjunto de Bérgamo mantém-se no quarto lugar, com 25 pontos, os mesmos do Inter Milão, terceiro colocado, que no domingo recebe o Nápoles, líder da Serie A, em igualdade com o AC Milan, ambos com 32.