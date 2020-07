Atalanta mantém senda vitoriosa e fica à beira do pódio da Serie A

A Atalanta voltou este domingo a somar mais um triunfo na liga italiana de futebol, desta vez em Cagliari (1-0), em partida da 30.ª jornada, e ficou a um ponto do terceiro lugar ocupado pelo Inter de Milão.

O único tento do desafio foi apontado pelo avançado colombiano Luis Muriel, de penálti, aos 27 minutos, que originou também a expulsão do defesa Carboni, após a boa entrada em campo do Cagliari, que até marcou pelo argentino Giovanni Simeone, aos 12, antes de o vídeoarbitro invalidar o lance.

Com este triunfo, a formação de Bérgamo mantém o quarto lugar, com 63, e um do terceiro, ocupado pelo Inter, que, horas antes, perdeu por 2-1 na receção ao Bolonha e desperdiçou a oportunidade de pressionar a Lazio no segundo lugar, mantendo a distância de quatro pontos. O Cagliari segue em 11.º, com 39.

O belga Lukaku deu vantagem aos milaneses quando decorria o minuto 22, na recarga a um cabeceamento do argentino Lautaro Martinez, que podia ter dilatado a vantagem já no segundo tempo, mas permitiu a defesa a Skorupski na cobrança de grande penalidade, quando o Bolonha tinha menos um elemento, desde o minuto 57, face à expulsão de Roberto Soriano.

Mesmo em inferioridade numérica, o Bolonha conseguiu empatar, com um tento do gabonês Musa Juwara (74 minutos), antes de o compatriota Musa Barrow (80) consumar a reviravolta, já depois do milanês Bastoni receber também ordem de expulsão.

O Verona (oitavo classificado), com o português Miguel Veloso no 'onze', podia 'apanhar', provisoriamente, o Nápoles, mas acabou batido por 2-0 pelo 'aflito' Brescia, que voltou a vencer 14 jogos depois e deixou o último posto da prova, agora ocupado pelo Spal, derrotado por 3-0 no reduto da Sampdoria.

O polaco Karol Linetty, com um 'bis', e Manolo Gabbiadini, confirmaram a retoma às vitórias da 'Samp' e, consequentemente, a subida à 14.ª posição, partilhada com a Udinese, ambos com 32.

A precisar de pontos para se manter na elite do futebol transalpino, o Génova empatou a dois golos em Udine, e soma 27 pontos, no 17.º lugar, o último acima da zona de despromoção.

A Fiorentina, 13.ª colocada, com 34, bateu (2-1) fora de portas o Parma (12.º colocado, com 39), do português Bruno Alves, que jogou os 90 minutos. O defesa chileno Erick Pulgar foi a figura da partida, ao apontar duas grandes penalidades.