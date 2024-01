Atalanta sobe para lugares europeus com goleada ao Frosinone

A Atalanta goleou em casa o Frosinone, por 5-0, na 20.ª jornada da Liga italiana, disparando para o quinto lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Num jogo de sentido único, a entrada fulgurante da formação de Bergamo construiu o triunfo ainda na primeira parte, com golos do holandês Teun Koopmeiners, do brasileiro Ederson e do belga Charles De Ketelaere, aos 8', 13' e 14'.

Na segunda metade, os golos de Zappacosta, aos 83', e do sueco Emil Holm, aos 90', selaram o triunfo da Atalanta, que soma agora 33 pontos, os mesmos da Lazio (33), sexta. O Frosinone é 15.º, com 19 pontos.

O líder Inter Milão soma 51 pontos e a Juventus, que encerra a 20.ª jornada na terça-feira, com a receção ao Sassuolo (14.º, com 19), é a segunda classificada, com 46 pontos.